Wiesbaden. Für einige Säfte müssen die Verbraucher tiefer in die Tasche greifen: Die Preise für Apfelsaft stiegen von Juni 2017 bis Juni 2018 um knapp zwölf Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Der Preis für Mineralwasser blieb stabil - er stieg nur um 0,7 Prozent. Auch Limonadenpreise stiegen im Jahresvergleich um 5,7 Prozent. Cola-Getränke wurden um 1,5 Prozent teurer. Günstiger - um 0,1 Prozent - wurde hingegen Orangensaft. Auch Bier und Wein kosteten mehr als vor einem Jahr. Bei Bier betrug der Preisanstieg 4,1 Prozent, bei Wein zwei Prozent. AFP/nd

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!