Mexiko-Stadt. Mexikos designierter Staatschef Andrés Manuel López Obrador hat US-Präsident Donald Trump Vorschläge zur Verbesserung der beiderseitigen Beziehungen unterbreitet. Wie der Sieger der mexikanischen Präsidentschaftswahl vom 1. Juli am Sonntag mitteilte, plädierte er in ein an Trump gerichtetes Schreiben für ein Klima des »Respekts und der Freundschaft«. Er habe darin auch Vorschläge unterbreitet, wie die Streitthemen Migration, Sicherheit und Handel bewältigt werden könnten. AFP/nd