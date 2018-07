Ein 27-Jähriger ist am Sonntag in Kreuzberg nach antisemitischen Beleidigungen vorübergehend festgenommen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, beobachteten Zeugen, wie der Betrunkene am Nachmittag in der Schlesischen Straße lauthals antisemitische Schmähungen rief und dazu den Hitlergruß zeigte. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. epd/nd