Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in Neukölln haben drei Männer Schnitt- und Stichverletzungen beziehungsweise eine Kopfplatzwunde davongetragen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, attackierten etwa 15 Männer am Sonntag am Britzer Damm eine andere Gruppe. Dabei sollen sie auch Hieb- und Stichwaffen verwendet haben. Drei der Angegriffenen im Alter von 23 bis 29 Jahren wurden verletzt. dpa/nd