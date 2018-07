Thüringer Verfassungsschutz geht von etwa 1.000 Reichsbürgern im Freistaat aus / Immer häufiger spiele Waffenbesitz in der extrem Rechten eine Rolle

Im Verfassungsschutzbericht heiße es weiter, dass die Szene eine hohe Affinität zu Waffen habe. »Reichsbürger« und »Selbstverwalter« seien dabei auch bereit, ihre Waffen für »schwerste Gewalttaten« einzusetzen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will den Verfassungsschutzbericht am Dienstagnachmittag zusammen mit dem Chef des Bundesamtes, Hans-Georg Maaßen, vorlegen. AFP/nd

Berlin. Die Zahl der sogenannten Reichsbürger und Selbstverwalter in Deutschland hat sich deutlich erhöht. Rund 16.500 Menschen zähle der Verfassungsschutz inzwischen zu dieser die staatlichen Institutionen ablehnenden Szene , berichteten die »Bild«-Zeitung und das ARD-Hauptstadtstudio am Dienstag unter Berufung auf den neuen Verfassungsschutzbericht. Im Jahr davor seien es noch rund 10.000 Menschen gewesen.

