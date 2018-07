Fazit: Unsere Geschichte des Maulwurfvertreibens ist eine Geschichte von Misserfolgen. Wozu auch der im Handel angebotene elektrische »Maulwurfschreck«, der mit den Rasselgeräuschen, zählt. Also, abwarten, bis ER von selbst geht. Aber im Spätherbst ist er wieder da. Zumindest in den letzten Jahren.

10. Mottenkugeln an möglichst vielen Stellen eingraben.

9. Menschenhaare in den Gängen, ein Büschel von Friseur, mag ER auch nicht.

8. Meerrettich von der scharfen Sorte mit Wasser mischen und ab in die Gänge.

6. Knoblauchzehen mahlen, mit Wasser mischen und die Brühe in die Gänge gießen.

5. Einen Holunderblütensud kochen, drei Tage gären lassen und in die Gänge gießen.

3. Zwei Fischköpfe von oben in die geöffneten Hügel legen, da nehme JEDER Reißaus.

1. Buttermilch in Gänge gießen, soll IHM nicht behagen.

Er muss weg! Nur wie? Der Mittelchen gibt es gar viele. Dumm nur, dass das der Maulwurf nicht weiß, also sich darum nicht schert. Insofern ist die Wahl der Mittel oft ein Griff in die Kiste der Misserfolge. Aber die Versuche sind es wert:

Ja klar doch, er vertilgt Drahtwürmer und Engerlinge und Schnecken. Er lockert den Boden bis in die Tiefe auf. Ist ja alles gut und schön. Aber wenn man das Ergebnis sieht, das ein einziges Tierchen in kurzer Zeit vollbracht hat, dann ist man mehr als angefressen. Mag es tröstlich sein, dass Maulwürfe keine Wurzeln anfressen, aber wenn die Pflanzen keine Bodenhaftung mehr haben, dann sind sie bald weg. Ganz im Gegensatz zum Maulwurf.

»Wie der Maulwurf zu seinem Höschen kam« - ein Filmchen, bei dem ich noch mit meiner Tochter auf dem Schoß vor dem Fernseher saß. Spätestens wenn sich der erste Hügel in der Rabatte auftürmt,m wandelt sich die Meinung über diese liebenswerte Zeichentrickfigur. Und ist man das erste Mal auf dem Rasen eingeknickt, weil der »Meister« darunter seinen Weg suchte, gerät man vollends in Rage.

