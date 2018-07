Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Leserfragen: Kann mir der Vermieter die Wäschetrocknung verbieten? Wie erhalte ich Einblick ins Flensburger Sündenregister? Wie kann man eine teure Anschlussfinanzierung verhindern? Kann mein Vermieter mir einen Anschluss für Starkstrom in der Garage ablehnen? Die ausführlichen Antworten lesen Sie im nd-ratgeber erläutert.

Arbeit: Urteil des Landesarbeitsgerichts Nürnberg - Muslimische Kassiererin in Drogerie darf Kopftuch tragen. Muslimische Arbeitnehmerinnen dürfen an ihrem Arbeitsplatz grundsätzlich aus religiösen Gründen ein Kopftuch tragen. Für ein Kopftuchverbot muss der Arbeitgeber nach einer Entscheidung des Nürnberger Landesarbeitsgerichts sachgerechte Gründe vorweisen können. Die Details zum Urteil finden Sie im nd-ratgeber.

Wohnen: Mietrechtsurteile im Überblick - Im Hochsommer ist es vielleicht für viele Mieter nicht ganz so wichtig wie im Winter, jederzeit über Warmwasser aus den Leitungen zu verfügen. Trotzdem besteht ein unbedingter Anspruch darauf, der im Rahmen einer einstweiligen Verfügung durchgesetzt werden kann. Mieter haften bei grober Fahrlässigkeit: Bei Wasserschäden springt die Versicherung des Vermieters ein. Hat jedoch ein Mieter den Schaden verursacht, muss dieser sich an den Kosten beteiligen. Allerdings nicht in jedem Fall. Wasserschaden durch Waschmaschine. Unmittelbar nach dem Einzug der neuen Mieterin kam es in der Mietwohnung und in der darunter liegenden Wohnung zu einem Wasserschaden. Die Vermieterin musste für die Instandsetzung der beiden Wohnungen über 10.000 Euro ausgeben. Die Urteile werden im nd-ratgeber erläutert.

Haus und Garten: Die Gartenkolumne – Ärger mit dem Maulwurf. Dazu: Der Nachbar, das ewige Ärgernis! Mal bellt der Hund, mal raucht der Grill, mal kreischen die Kinder, mal nervt der Rasenmäher. Doch was, wenn der Nachbar das Gleiche denkt? Auf was alles Kleingärtner achten sollten, ist im nd-ratgeber nachzulesen.

Familie und Steuern: Gesetzentwurf - Familien werden ab 2019 entlastet. Familien in Deutschland sollen ab 2019 bei der Steuer entlastet werden. Die Bundesregierung beschloss Ende Juni einen entsprechenden Gesetzentwurf von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). Die Einzelheiten über Kindergeld, Baukindergeld, Kinderfreibetrag und Grundfreibetrag sind im nd-ratgeber nachzulesen.

Geld und Versicherung: Trau keinem Vergleichsportal - Die Linke hat die Bundesregierung nach Vergleichsportalen befragt. Die Antworten der Regierung sind teils lückenhaft, teils widersprüchlich. Immerhin besteht Hoffnung für die Verbraucher: Die Europäische Union will die Internet-Anbieter zu mehr Transparenz zwingen. Doch darauf sollten Sie besser nicht warten. Was Sie wissen sollten lesen Sie im nd-ratgeber

Verbraucherschutz: Fluggastrechte bei Verspätungen und Annullierungen - Was den Passagieren zusteht. Die Zahl der Flugausfälle und Verspätungen an deutschen Flughäfen ist in diesem Jahr deutlich in die Höhe geschnellt. Welche Ansprüche Fluggäste gegenüber den Airlines haben, ist in der EU-Fluggastrechte-Verordnung geregelt. Fragen & Antworten zu diesem Dauerthema sind im nd-ratgeber nachzulesen.