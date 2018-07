Berlin. Kakao statt Schokolade, Vanillearoma statt echter Vanille und ein Erdbeeranteil von nur zehn Prozent: Verbraucherschützer haben die teils mangelhafte Kennzeichnung von Speiseeis kritisiert. Es fehle an transparenten Informationen zu Zutaten und Zutatenmengen, die Verbrauchern dabei helfen, Qualitätsunterschiede auszumachen, kritisierte der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv). Er untersuchte 17 Schokoladen-, 22 Vanille- und acht Erdbeereissorten. Zwar entsprächen die meisten den Leitsätzen des Deutschen Lebensmittelbuches - verbraucherfreundlich sei die Kennzeichnung jedoch oft nicht. Beim Erdbeereis etwa wies nur die Hälfte der untersuchten Produkte den Erdbeeranteil klar aus. Beim Schokoladeneis enthielten drei Produkte nur Kakao, obwohl Schokolade abgebildet war. Unterdessen meldete das Statistische Bundesamt, dass deutsche Firmen 2017 rund 153 000 Tonnen Speiseeis im Wert von insgesamt 398 Millionen Euro exportiert haben. Agenturen/nd

