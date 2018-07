Die positiven Nachrichten nehmen etwas Druck von den Managern an Opels Stammsitz in Rüsselsheim. Erst kürzlich haben der Verdacht auf Abgasmanipulationen und Berichte über einen möglichen Verkauf von Teilen des Entwicklungszentrums den Autobauer aufgerüttelt.

Nach den vielen Jahren, in denen Opel nur Verluste schrieb, sei die Erholung des Autobauers ein Beweis für dessen Potenzial - und das entgegen allen Erwartungen, wie PSA-Finanzvorstand Jean-Baptiste de Chatillon betonte. »Es ist erst der Anfang«, fügte er hinzu. »Die Tochtergesellschaft muss sich jetzt weiter verbessern, um das Niveau der Gruppe zu erreichen«. Opel gehört seit August vergangenen Jahres zu PSA. Wegen der harten Sparmaßnahmen haben bereits Tausende Beschäftigte das Unternehmen verlassen.

Paris. Der krisengeschüttelte Autobauer Opel schreibt erstmals seit Jahren wieder schwarze Zahlen. Wie die französische Konzernmutter PSA am Dienstag mitteilte, trugen Opel und die Schwestermarke Vauxhall im ersten Halbjahr zum Konzerngewinn bei. »Die Opel/ Vauxhall-Teams beginnen, gute Ergebnisse zu liefern, um ein neues Opel/Vauxhall zu schaffen«, erklärte PSA-Chef Carlos Tavares.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Waldbrände in der Nähe von Athen fordern Dutzende Opfer

Ein Jahr nach den Überschwemmungen in der Harzregion fordern Kommunen Hilfe vom Land

In Freiberg wurde ein Verfahren entwickelt, das neue Wege für eine ganze Region eröffnet

In Rheinland-Pfalz mussten 2017 rund 350 Gutachten zur Identifizierung geblitzter Verkehrssünder erstellt werden

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!