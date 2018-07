Washington. Der Weltwährungsfonds (IWF) sagt Venezuela für das laufende Jahr eine Verschärfung der Wirtschaftskrise und eine Inflation in astronomischer Höhe voraus. Das Bruttoinlandsprodukt des südamerikanischen Landes werde 2018 voraussichtlich um 18 Prozent einbrechen, erklärte der IWF-Lateinamerikaexperte Alejandro Werner am Montag (Ortszeit). Die Inflation werde bis Jahresende Schätzungen zufolge die Größenordnung von einer Million Prozent erreichen. Werner verglich die Teuerungsrate mit den Zuständen in der Weimarer Republik 1923 und Simbabwe vor rund zehn Jahren. Grund der wirtschaftlichen Misere ist laut IWF der Rückgang der heimischen Erdölproduktion. Hinzu kämen ein großes Haushaltsdefizit und Produktionseinbrüche. Auch politisch befindet sich Venezuela in einer tiefen Krise. Die USA und die EU haben zudem Wirtschaftssanktionen gegen das Land verhängt. epd/nd