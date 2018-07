In der Montur gibt es keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. In Hagenow werden sie fit gemacht für den Einsatz in irgendwo. Foto: nd/René Heilig

Ähnlich wie der Film «Die Brücke» von Bernhard Wicki im Westen, so hat der Roman «Die Abenteuer des Werner Holt» von Dieter Noll im Osten Deutschlands Ansichten junger Menschen über Krieg und Militär bestimmt: Werner Holt und sein Freund Gilbert Wolzow, der Offizier in der Wehrmacht werden wollte, dienten als Flakhelfer. Voller Ideale, noch mit eigenem Willen. Der Batteriefeldwebel Gottesknecht wusste, wie man den bricht: «Sie laufen jetzt den Hang runter, bis zur Chaussee, hundertzwanzig Meter, alles genau vermessen! Dann kommen Sie den Hang wieder hoch, Häschen-hüpf, kennen Sie das?» So ging das, bis die Rekruten am Ende waren: «Herr Wachtmeister», sagte Wolzow. «Ich melde, dass ich vom Häschen-hüpf die Schnauze voll hab!» Gottesknecht strahlte: «Holt, haben Sie’s gehört? Wolzow, das ist ein Wort, dafür gibt’s ›Sehr gut‹, da haben Sie mir eine Riesenfreude gemacht!»... Dass Sie heute das erste Mal beim Militär die Schnauze voll hatte...