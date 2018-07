Teheran. Nach der heftigen Drohung von US-Präsident Donald Trump an seinen iranischen Amtskollegen Hassan Ruhani per Twitter hat Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif ebenfalls über den Kurzbotschaftendienst reagiert: »Wir sind nicht beeindruckt«, schrieb Sarif am Montag an Trump gerichtet auf Englisch, wobei er den Tweet in Großbuchstaben verfasste. Auch Trump hatte seine Warnung per Twitter in Großbuchstaben geschrieben - dem digitalen Pendant zum Schreien.

»Wir sind seit Jahrtausenden da und haben den Untergang von Imperien gesehen, unser eigenes eingeschlossen, das länger währte als das Leben mancher Länder«, warnte Sarif per Twitter. »Passen Sie auf!«, fügte er hinzu. AFP/nd