Halle. Landwirtschaftliche Flächen in Magdeburg sind im vergangenen Jahr die teuersten in ganz Sachsen-Anhalt gewesen. Sie kosteten durchschnittlich 31 202 Euro je Hektar, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Halle mitteilte. Am billigsten war Land mit 7483 Euro je Hektar im Landkreis Wittenberg. Im Landesdurchschnitt kostete der Hektar 17 903 Euro und damit 2285 Euro mehr als im Jahr 2016. Insgesamt wurden den Statistikern zufolge 11 426 Hektar landwirtschaftlich genutzte Flächen verkauft. Der Erlös lag bei den 3418 Verkäufen bei 204,6 Millionen Euro. Fast die Hälfte der verkauften Flächen war bis zu einem Hektar groß, lediglich in zwei Prozent aller Fälle ging es um mehr als 20 Hektar. dpa/nd