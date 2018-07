Stuttgart. Autofahrer müssen sich wegen der Hitze in den kommenden Tagen auf Einschränkungen auf Autobahnen einstellen. So kündigte das Regierungspräsidium Stuttgart Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 80 Kilometer pro Stunde auf den Autobahnen 81 und 7 an. Grund seien mögliche Aufwölbungen auf älteren Betonfahrbahnen. dpa/nd