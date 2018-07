Potsdam. Einen »guten Start« hat die verkehrspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Anita Tack, der neu geschaffenen Kompetenzstelle Bahnhofssanierung bescheinigt. »Mit der Erfüllung des Landtagsbeschlusses werden drängende Probleme der Bahnhofsgestaltung- und Sanierung angegangen«, erklärte Tack am Dienstag. Die Deutsche Bahn habe sich in unverantwortlicher Weise von den meisten Bahnhofsgebäuden in Brandenburg getrennt. »Dennoch halte ich die Kooperation zur Verbesserung der Serviceangebote auf den Bahnhöfen - angefangen von Informationen bis hin zur Barrierefreiheit und WC-Ausstattung - für dringend geboten und verbesserungswürdig«, so Tack. Der Infrastrukturausschuss werde sich über der weiteren Arbeitsprozess mit guten Beispielen des Bahnhofssanierungsprogramms unterrichten lassen. tm