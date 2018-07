Potsdam. Für Opfer rechter Gewalt und ihre Angehörigen gibt es in Brandenburg zum Teil über Jahre hinweg Hilfskampagnen. Die langfristige Unterstützung der Betroffenen sei sehr wichtig, sagte Judith Porath vom Verein Opferperspektive am Dienstag in Potsdam. Oft hätten sie ein ganzes Leben mit den Folgen der Gewalttaten zu kämpfen. Der Verein sei unter anderem mit zwei mehr als 15 Jahre zurückliegenden Fällen befasst, in denen Paten regelmäßig für die Opfer und ihre Angehörigen spenden, sagte Porath. Zuletzt wurden Ende Juni rund 5000 Euro für die Tochter des algerischen Flüchtlings Farid Guendoul übergeben. Der 28-Jährige hatte sich am 13. Februar 1999 bei einer rechtsextremen Hetzjagd in Guben (Spree-Neiße) schwer verletzt und war verblutet. Die Gubener Kirchengemeinde hatte die nach Bekanntwerden der Ereignisse bundesweit überwiesenen Spenden bis zum 18. Geburtstag der damals noch ungeborenen Tochter treuhänderisch verwaltet. epd/nd