Eisenhüttenstadt. Nach der Massenschlägerei vom Sonntag in der zentralen Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) haben Beamte am Montagabend das Gebäude und drei Wohncontainer durchsucht. Dabei wurden 55 gefährliche Gegenstände vom Messer über Besenstiele bis zu Bettpfosten sichergestellt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei der Massenschlägerei unter männlichen Bewohnern verschiedener Nationalitäten waren fünf Bewohner verletzt worden. Die Polizei hatte acht Männer aus Sudan, Tschad und Kenia festgenommen. Gegen sie wird wegen Körperverletzung und schweren Landfriedensbruchs ermittelt. dpa/nd