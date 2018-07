Foto: Tübingen. Scheinbar schwebend: Die Skulptur »Josh« des Künstlers Tony Matelli aus dem Jahr 2010, derzeit ausgestellt in der Kunsthalle Tübingen (Baden-Württemberg). Im Hintergrund ist die Skulptur »Self Stretch« des Künstlers Evan Penny aus dem Jahr 2012 zu sehen. In der Ausstellung »Almost Alive. Hyperrealistische Skulptur in der Kunst« zeigt die Kunsthalle noch bis zum 21. Oktober 2018 Arbeiten verschiedener Vertreter des Hyperrealismus. Diese Kunstrichtung veranschaulicht die Wirklichkeit durch eine überzogene Echtheit. dpa/nd Foto: dpa/Marijan Murat