Oder wie der starke Widerstand der US-amerikanischen Natives gegen die Dakota Access Pipeline. Sie setzen ihr Leben aufs Spiel, um das zu schützen, was uns alle angeht: unsere Erde.

In 92 Prozent der Fälle sei niemand für die Morde zur Rechenschaft gezogen worden. Die Umweltschützer*innen werden mit korrupten Politiker*innen und Polizist*innen konfrontiert, die von Baufirmen oder Lebensmittelkonzernen geschmiert und von den lokalen mafiösen Bandenstrukturen gestärkt werden.

Es sind meist die schwächsten in der Nahrungskette des globalen Kapitalismus: Bauern, die sich gegen eine Übernahme ihres Landes wehren, indigene Aktivist*innen, die für ihren Wald, Felder, Berge einstehen, Naturschützer*innen, die gegen zerstörerische landwirtschaftliche Projekte für die Produktion von Rindfleisch, Palmöl oder Soja zur Verfütterung in der Massentierhaltung kämpfen.

