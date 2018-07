Angehörige der NSU-Opfer und Initiativen üben scharfe Kritik an Prozess und Behörden

Nach dem Ende des NSU-Prozesses üben Vertreter der Nebenkläger scharfe Kritik am Urteil und am Verfahren

Der Verfassungsschutzbericht soll ein realistisches Abbild der Gewaltpotenziale in der Gesellschaft liefern. Doch dieser Bericht ist wie alle politisch konnotierten Gesellschaftsanalysen zugleich Dokument der Geisteshaltung seiner politischen Urheber. Das relativiert zumindest die Bestimmtheit, mit der politische Schlüsse aus dem Bericht gezogen werden. Und es erklärt die unterschiedliche Distanz, die Bundesinnenminister wie Verfassungsschutzpräsident unverändert gegenüber den verschiedenen Polen der Gesellschaft wahren. So froh man sein kann, wenn geplante Terroranschläge rechtzeitig erkannt und verhindert werden, ist es doch ein Armutszeugnis, wenn sich Verfassungsschutz wie Bundesinnenminister gegenüber den Ursachen hilflos geben. Oder es ist politische Absicht, und das machte es nicht besser.

