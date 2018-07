Was soll das sein

Weener. Voraussichtlich ab August können Fußgänger und Radler wieder bei Weener in Niedersachsen die Ems überqueren. Die lang erwartete Fähre, die vorübergehend die 2015 durch eine Schiffskollision zerstörte Friesenbrücke teilweise ersetzen soll, ist jetzt in Papenburg eingetroffen. Ein Tieflader hat sie dorthin gebracht. Das kleine Schiff kann acht Personen und acht Fahrräder von Ufer zu Ufer bringen. Ehe das geschieht, startet die »Friesenfähre«, diesen Namen hat sie bekommen, im August einige Probeläufe am künftigen Einsatzort. Die Anleger dort sind gebaut, ihnen steht noch eine letzte amtliche Abnahme bevor. Eine neue Brücke soll nach derzeitiger Planung im Herbst 2024 fertiggestellt sein; kosten wird sie mindestens 66 Millionen Euro, heißt es. haju