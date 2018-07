Was soll das sein

Der Nachrichtensender CNN hat Tonaufnahmen veröffentlicht, auf denen Donald Trump mit seinem Anwalt über mögliche Schweigegeldzahlungen an ein ehemaliges »Playboy«-Model diskutiert. »Werden wir nicht in bar zahlen?«, fragte Trump unter anderem laut einer am Dienstag (24.7.) von CNN veröffentlichten Abschrift der Aufnahme. Sein ehemaliger Anwalt Michael Cohen hatte das Gespräch im September 2016, zwei Monate vor der Wahl Trumps zum US-Präsidenten, heimlich mitgeschnitten.

Die US-Polizeibehörde FBI hatte die Aufnahmen während einer Razzia von Cohens Büro beschlagnahmt. In dem Gespräch beraten Trump und Cohen über eine mögliche Schweigegeldzahlung an das Model Karen McDougal. Sie hatte nach eigener Schilderung in den Jahren 2006 und 2007 eine Affäre mit Trump. Die zehnmonatige Beziehung habe begonnen, kurz nachdem Trumps Frau Melania ihren Sohn Barron zur Welt gebracht hatte.

Einen Monat vor dem Gespräch zwischen Trump und Cohen hatte das Model die Rechte an ihrer Geschichte für 150 000 Dollar an eine Boulevardzeitung verkauft. Die Zeitschrift entschied letztlich, nicht über die angebliche Affäre zu berichten. Das Blatt gehört zum Medienunternehmen American Media Inc. (AMI), dessen Chef David Pecker mit Trump befreundet ist. dpa/nd