David Foster Wallace: Schrecklich amüsant - aber in Zukunft ohne mich. Illustriert von Chrigel Farner. Edition Büchergilde.178 S., geb., 28 €.

»Schrecklich amüsant - aber in Zukunft ohne mich«, der Titel sagt es schon, dürfte eher Leser bestärken, denen Kreuzfahrten von vornherein ein Graus sind. Diese Menschenmassen, die sich amüsieren und das Gefühl genießen wollen, bedient zu werden wie die Könige! Wenigstens im Urlaub, wer sein! Der Luxusliner als Abbild von Kräfteverhältnissen. Herren und Diener - ist es nicht heute wie eh und je? Irmtraud Gutschke

Ein bonbonfarbener Sonnenuntergang in der Karibik, gemalt von Chrigel Farner, der aus dem Text von David Foster Wallace (1962 - 2008) auch ein bildhaftes Kunststück machen wollte. »Ich sage absichtlich nicht ›schön‹, sondern ›hübsch‹, das ist ein Unterschied«, so Wallace. Wer von ihm eine Lobpreisung der Traumstrände erhoffte, hätte nicht gerade ihn auf Kreuzfahrt schicken sollen. Oder wollte die Zeitschrift »Harper’s Magazine« dem berühmten US-amerikanische Schriftsteller Gutes tun, von dem ja bekannt war, dass er unter Depressionen litt?

