Laut dem Logbuch bestand die größte der drei Aurora-Inseln aus »einem großen Berg in Form eines vertikal zweigeteilten Pavillons (oder Zelts); das östliche Ende weiß und das westliche sehr dunkel: auf welcher letzterer Seite ein Band von Schnee verlief«. Am Tag darauf wurde die zweite Insel verzeichnet und man stellte fest, »sie sei ebenso schneebedeckt, aber nicht so hoch wie die erste«. Drei Tage später fanden sie die dritte: »ein großer Felsen, von spitzen Gipfeln gekrönt ...« Die exakte Lage einer jeden von ihnen wurde mit Chronometer, die nur ein paar Tage zuvor getestet worden waren, überprüft ...

»Von Inseln, die keiner je fand« - Malachy Tallack nimmt uns mit zu geheimnisvollen Orten, zu sagenhaften Überlieferungen oder Schöpfungen der Phantasie. Die farbenprächtigen Illustrationen von Katie Scott machen das Buch zum Kunstwerk (Theiss, 143 S., geb., 28 €).