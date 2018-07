Was soll das sein

Schleifreisen. Die Thüringer Autobahnpolizei hat im vergangenen Jahr vierzehn Tiertransporte kontrolliert, in vier Fällen wurden mögliche Verstöße gegen das Tierschutzgesetz festgestellt. Dabei ging es unter anderem um Platzmangel, Hygiene-Verstöße und mangelhafte Versorgung der Tiere mit Wasser, wie Christian Cohn, Sprecher der Autobahnpolizei in Schleifreisen (Saale-Holzland-Kreis), auf dpa-Anfrage mitteilte. Bei mutmaßlichen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz erstattet die Polizei Anzeige und übergibt den Fall an das zuständige Veterinäramt des jeweiligen Landkreises. Bei den Kontrollen seien meist geschulte Beamte im Einsatz, erklärte Cohn. Nicht jeder Transport mit Mängeln müsse abgebrochen werden, teils sei die Weiterfahrt aber nur unter Auflagen möglich. dpa/nd