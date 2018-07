Was soll das sein

Leipzig. Für die Prüfungen von Auszubildenden in Sachsen fehlen Ehrenamtliche. In Leipzig müssten bis Oktober 20 Prozent der Prüferstellen bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) neu besetzt werden, teilte Hauptgeschäftsführer Thomas Hofmann mit. Generell würden die Ausschüsse alle fünf Jahre neu berufen. Weil mehrere Prüfer ausscheiden, sei der Bedarf gestiegen. Grund hierfür ist den Angaben zufolge zum einen das Alter der Ehrenamtler. Zum anderen würden viele Unternehmen die Mitarbeiter nicht mehr freistellen, sagte Hofmann. Insgesamt sind in Leipzig etwa 1800 Ehrenamtliche bei den jährlich rund 11 000 Abschluss- und Zwischenprüfungen im Einsatz. Im Bereich der IHK Dresden sind momentan mehr als 3000 Freiwillige als Prüfer beschäftigt. »Ohne sie würde das System zusammenbrechen«, sagte ein Sprecher. dpa/nd