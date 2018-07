Die Erben einer jüdischen Familie aus Augsburg erhielten am Mittwoch (25.7.) aus den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen ein Bild zurück. Es stammt aus dem Besitz des Ehepaares Friedmann, das sich 1943 unter NS-Druck das Leben genommen hatte. Die Rückgabe sei ein Stück Wiedergutmachung. Es handelt sich dabei um die 14. Restitution der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen nach der Washingtoner Erklärung von 1998. Nach dieser soll insbesondere NS-Raubkunst an die Nachkommen der Eigentümer zurückgegeben werden. dpa/nd

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!