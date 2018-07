Das Spektrum reiche von staatlich geförderten über kritische bis hin zu offen dissidentischen Positionen. Zudem sind Künstler mit Arbeiten vertreten, die noch in der DDR geboren, aber vom realsozialistischen Kunstbetrieb nicht mehr beeinflusst wurden. dpa/nd

Das Museum der bildenden Künste Leipzig plant für 2019 unter dem Titel »Point of no return« eine Ausstellung ostdeutscher Kunst. Erstmals soll die Perspektive der Künste auf die Wende umfassend dargestellt werden. Gezeigt werden Werke von 60 Künstlern, von den 1980er Jahren über den Mauerfall bis zur deutschen Vereinigung.

