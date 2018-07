Washington. Mit einer internationalen Konferenz in Washington will das US-Außenministerium auf religiöse Diskriminierung weltweit aufmerksam machen und unterdrückten Glaubensgruppen beistehen. Eine große Mehrheit der Weltbevölkerung lebe in Ländern, die Glaubensfreiheit beschränken, klagte der US-Botschafter für internationale religiöse Freiheit, Sam Brownback, am Dienstag bei der Eröffnung. Regierungs- und Verbandsvertreter aus mehr als 80 Nationen nehmen an der Konferenz teil. Zugegen seien Christen, Muslime, Juden, Buddhisten, Hindus und andere Religionen, erklärte das Außenministerium. Brownback pran-gerte vor allem die Verfolgung von Christen in Nigeria, der mehrheitlich muslimischen Rohingya-Minderheit in Myanmar und der Jesiden in Irak an. epd/nd