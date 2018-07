Santiago de Chile. Die chilenische Justiz hat in der Missbrauchsaffäre der katholischen Kirche am Dienstag den Erzbischof von Santiago de Chile, Ricardo Ezzati, vorgeladen. Er muss sich am 21. August zum Vorwurf äußern, der Klerus habe sexuellen Missbrauch ranghoher Geistlicher vertuscht. Der chilenisch-italienische Erzbischof erklärte, zur Aufdeckung der Wahrheit beitragen zu wollen Vergangene Woche war der Priester Oscar Muñoz, ein enger Vertrauter des Erzbischofs, inhaftiert worden. Ihm wird zur Last gelegt, sich an sieben Kindern vergangen zu haben. AFP/nd