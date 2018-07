Tausende Menschen demonstrierten auch am Sonntagabend vor Gerichten

Präsident Duda hat drittes Gesetz unterschrieben / Ministerpräsidentin Szydlo weist Veto zu zwei Gesetzen zurück / Rechte PiS will »Druck der Straße und aus dem Ausland nicht nachgeben«

Ministerpräsidentin Szydlo kündigt an, nicht »dem Druck der Straße« nachzugeben / Auch am Montagabend Protest Tausender

Die EU-Institutionen scheinen den Ernst der Lage erkannt zu haben, was auch die EuGH-Entscheidung zum Europäischen Haftbefehl zeigt. Aber für die Verteidigung einer unabhängigen polnischen Justiz ist es nun zu spät.

Für das Ziel und die Methode gibt es für Warschau eine Blaupause - an der Donau in Budapest. Das lässt für das von Duda vorangetriebene Verfassungsreferendum im November erahnen, wohin die Reise geht.

Elias Perabo ist entsetzt über die Infragestellung des Schutzes für syrische Weißhelme-Mitarbeiter in Deutschland

Stephan Fischer über den Umbau des Obersten Gerichts in Polen

