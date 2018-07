Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Frankfurt am Main. Die Deutsche Bank sieht sich beim Konzernumbau auf einem guten Weg. Der Quartalsgewinn, der am Mittwoch veröffentlicht wurde, lag mit 401 Millionen Euro zwar rund 14 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum, Analysten hatten aber nur mit 120 Millionen Euro gerechnet. Die Bank gab knapp 240 Millionen Euro für den Konzernumbau aus - doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. Von April bis Ende Juni verließen rund 1700 Mitarbeiter das Geldinstitut. Die Bank sieht sich damit auf »gutem Weg«, die Zahl der Vollzeitstellen wie angekündigt bis Ende 2018 auf unter 93 000 und bis Ende 2019 auf unter 90 000 zu senken. AFP/nd