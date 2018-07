Syrisches Kampfflugzeug am Montag bei der Bombardierung von Rebellengebieten in der Provinz Daraa nahe dem Golan Foto: AFP/Jalaa Marey

Was genau passiert ist, wird wohl nie genau geklärt werden: Israels Militär erklärt, das in Russland gebaute Kampfflugzeug des Typs Suchoi-22 sei »zwei Kilometer weit in den israelischen Luftraum« eingedrungen. Damit hätte sich der Jet über den von Israel seit 1973 besetzten Golanhöhen befunden; Israel hatte die dünn besiedelte und einst hart umkämpfte Anhöhe 1981 annektiert; der Schritt wurde bislang von keinem weiteren Staat anerkannt. Der syrischen Darstellung zufolge befand sich das Flugzeug indes im Luftraum über dem Teil des Golan, der offiziell unter syrischer Kontrolle steht.

Unstrittig ist, dass das Kampfflugzeug, nachdem Israels Militär Boden-Luft-Raketen abgefeuert hatte, auf der Syrien zugewandten Seite der Waffenstillstandslinie abstürzte, mindestens einer der beiden Piloten dabei starb. Das syrische Verteidigungsministerium teilte mit, das Kampfflugzeug sei an Luftangriffen auf Stellungen des »Islamischen Staats« in ...