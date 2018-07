Guben. In einem Mehrfamilienhaus in Guben (Spree-Neiße) hat es am Mittwoch eine Explosion gegeben. Dabei seien drei Personen verletzt worden, wie die Regionalleitstelle Lausitz der Polizei mitteilte. Zuvor hatte die »Lausitzer Rundschau« online berichtet. Der Notruf war laut Leitstelle um 12.02 Uhr eingegangen. Das Wohngebäude sei durch die Explosion teilweise zerstört worden. Den Angaben zufolge waren 24 Einsatzfahrzeuge unter anderem von Rettungsdienst und Feuerwehr vor Ort. Auch zwei Hubschrauber waren an den Unfallort beordert worden. Direkt nach der Explosion habe in dem Mehrfamilienhaus ein Brand entwickelt. Ob es sich bei den drei Verletzten um Bewohner handelte, wurde nicht mitgeteilt. Zwei von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht. Die dritte verletzte Person wurde vor Ort medizinisch behandelt. dpa/nd