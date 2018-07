Dabei könne jeder Einzelne vermeiden, dass der Treibhauseffekt noch verschärft werde. »Weniger Auto fahren, mehr die öffentlichen Verkehrsmittel in Anspruch nehmen (...)«, rät der Forscher. Auch sei es sinnvoll, in Städten mehr Bäume anzupflanzen, um für ausreichend Schatten zu sorgen. dpa/nd

Potsdam. Was aktuell noch als ungewöhnlich warmer Sommer gilt, könnte nach Einschätzung des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) in rund 30 Jahren ein ganz normaler Durchschnittssommer sein. »In Deutschland hat die Temperatur seit der industriellen Revolution im Durchschnitt schon 1,4 Grad zugenommen«, sagte PIK-Klimafolgenforscher Fred Hattermann. Wegen der höheren Grundtemperatur seien Hitzephasen noch extremer. »Wir befinden uns bereits mitten im Klimawandel«, sagte Hattermann. Der Temperaturanstieg führe dazu, dass bestimmte Getreidepflanzen nicht mehr angebaut werden könnten. Daneben seien Extremereignisse wie Brände und Hochwasser als Folge des Klimawandels zu beobachten.

