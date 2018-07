In Grunewald ist in der Nacht zu Mittwoch ein Wohnhaus in Flammen aufgegangen. Es wurden keine Menschen verletzt, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte wurden demnach am Dienstag um 23 Uhr alarmiert. Das Feuer sei in der Dachkonstruktion des Hauses ausgebrochen. Die Löscharbeiten seien durch die engen Straßen in Grunewald und Bäume vor dem Haus erschwert worden, hieß es. Zeitweise waren 150 Feuerwehrleute vor Ort. Die Ursache für das Feuer war unklar. Bei einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus am Wilhelmsruher Damm im Märkischen Viertel am frühen Mittwochmorgen wurden keine Menschen verletzt, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Demnach war dort im fünften Stockwerk eine Küche in Brand geraten. dpa/nd