Das Rennen um den Posten des Regierungschefs läuft auf einen Zweikampf zwischen der PML-N und der Partei des einstigen Cricket-Stars Imran Khan hinaus. Der frühere Premierminister Nawaz Sharif wurde vor knapp zwei Wochen bei der Rückkehr nach Pakistan unter Korruptionsverdacht festgenommen. Sein Nachfolger und Bruder Shahbaz Sharif wurde Spitzenkandidat der PML-N. Khan tritt für die Oppositionspartei Tehreek-e-Insaf (PTI) an. AFP/nd

Die amtierende Pakistanische Muslimliga-Nawaz (PML-N) hatte am Mittwoch angekündigt, die Ergebnisse der Parlamentswahl nicht anzuerkennen. Ihr Spitzenkandidat Shahbaz Sharif, Bruder des inhaftierten Ex-Regierungschefs Nawaz Sharif, sprach von einer »offenkundigen Manipulation«, die dem Land »irreparablen Schaden zufügen« werde. Kurz zuvor hatte das staatliche Fernsehen gemeldet, dass erst 18 Prozent der Stimmen ausgezählt worden seien.

Lesen Sie auch den Hintergrundartikel zu den Wahlen in Pakistan: Im Hintergrund herrscht weiter das Militär

Islamabad. Die pakistanische Wahlkommission hat Vorwürfe einer Manipulation der Parlamentswahl zurückgewiesen. Die anhaltenden Verzögerungen bei der Stimmenauszählung hätten technische Gründe, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Mit einer neuen Software gebe es unerwartete Probleme. Ungeachtet dessen seien »diese Wahlen zu hundert Prozent fair und transparent« gewesen, sagte der Leiter der Wahlkommission, Sardar Muhammad Raza.

Wahlhelfer leeren in einem Wahllokal Wahlurnen und beginnen Stimmen zu zählen.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Für Robert Harting ist die Leichtathletik-EM der letzte große Auftritt, viele andere wollen sich in Europas Spitze erst etablieren

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!