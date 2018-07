Eine Gruppe von Geflüchteten steht an einer Mauer des Flüchtlingslagers Moria auf der Insel Lesbos im Ägäischen Meer. Moria stand wegen seiner fehlenden humanitären Standards immer wieder in der Kritik. Foto: dpa/Petros Giannakouris

Berlin. Das Hilfswerk der Diakonie ist gegen die Einrichtung von Flüchtlingslagern an der nordafrikanischen Küste. Selbst in der EU - etwa auf den griechischen Inseln - gebe es Auffanglager ohne ausreichende humanitäre Standards, erklärte der Leiter der Diakonie Katastrophenhilfe, Martin Keßler, am Donnerstag in Berlin. »Wir als humanitäre Helfer können uns deshalb beim besten Willen nicht vorstellen, wie eine menschenwürdige Unterbringung in Staaten wie Libyen funktionieren soll.«

Die Diakonie Katastrophenhilfe ist das Hilfswerk der Evangelischen Kirche in Deutschland. Im vergangenen Jahr leistete die Organisation nach eigenen Angaben weltweit in 42 Ländern humanitäre Hilfe. Schwerpunkte der Arbeit waren Ostafrika sowie Syrien und die Nachbarstaaten des Bürgerkriegslandes.

Keßler erklärte, in Syrien sei die Armut mittlerweile so groß, dass dort unzählige Menschen nicht durch Bomben, sondern durch einfache Krankheiten sterben. Familien müssten sich oft entscheiden, ob sie Essen für die Kinder oder Medikamente für chronisch Kranke kaufen. Neben der Versorgung mit Nahrungsmitteln und der Instandsetzung zerstörter Wohnhäuser wolle sich die Diakonie in Syrien deshalb künftig auch bei Gesundheitsprojekten engagieren. dpa/nd

