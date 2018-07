Wiesbaden. Die Zahl der Wohnungen wächst in Deutschland nicht so stark wie nötig. Im vergangenen Jahr habe es bundesweit 265 000 neue Wohnungen gegeben, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mit. Der Bestand habe sich damit im Jahr 2017 um 0,6 Prozent erhöht. Laut einer Studie des Pestel-Instituts bräuchte es in Deutschland allerdings jährlich 400 000 neue Wohnungen, um den steigenden Bedarf decken zu können. Ende vergangenen Jahres gab es den Angaben zufolge in Deutschland knapp 42 Millionen Wohnungen. Auf 1000 Einwohner kämen damit aktuell 507 Wohnungen. Das seien zwölf Wohnungen mehr als im Jahr 2010. Seit 2010 seien hierzulande rund 1,5 Millionen neue Wohnungen gebaut worden. Der Bestand habe sich damit innerhalb von sieben Jahren um knapp vier Prozent erhöht. epd/nd