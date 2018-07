Am heutigen Freitag lädt die CG-Gruppe des Multimillionärs Christoph Gröner zur »feierlichen Grundsteinlegung« in der Rigaer Straße in Friedrichshain ein. Das Immobilienunternehmen will ein neues Gebäude mit »einer Mischung aus anspruchsvollen Mietwohnungen und szene-typischer Kunst-, Kultur- und Arbeitswelt« errichten. Im eher für seine links-alternativen Hausprojekte bekannten Kiez regt sich dagegen Widerstand.

Die »Aktionsgruppe Rigaer 71-73« ruft dazu auf, die Grundsteinlegung durch »Scheppern« zu stören. Damit meinen die Aktivist*innen das Schlagen mit Löffeln auf Töpfe oder andere Gegenstände. Ziel sei es, die Veranstaltung durch Lärm zu stören. Ihre Aktion begründen die Aktiven damit, dass das CG-Projekt teil der Aufwertung des Kiezes sei, die dafür sorge das »Menschen mit wenig einkommen ihre Wohnungen verlieren«.

Die CG-Gruppe zeigt sich davon unbeeindruckt. Eine Grundsteinlegung sei eine völlig normale Angelegenheit, hieß es auf Anfrage des »nd«. bkr