Berlin. Deutsche Krankenhäuser nehmen die millionenschwere Förderung für neue Schwestern und Pfleger bislang nur etwa zur Hälfte in Anspruch. 2016 und 2017 wurden 157 Millionen Euro abgerufen. Das zeigt ein Bericht des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenversicherung zum sogenannten Pflegestellen-Förderprogramm. Die Kassen stellen darin rund 300 Millionen Euro zur Verfügung. Im vergangenen Jahr hätten 620 der knapp 2000 Krankenhäuser von dem Programm profitiert, so der Kassenverband.

