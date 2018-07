Was soll das sein

Berlin. Die Diakonie Katastrophenhilfe hat im vergangenen Jahr deutlich mehr Spenden eingenommen als ein Jahr zuvor. Wie das evangelische Hilfswerk am Donnerstag in Berlin mitteilte, lag das Spendenaufkommen bei mehr als 27 Millionen Euro - das waren fast 30 Prozent mehr als im Vorjahr. Die meisten Spenden habe das Hilfswerk für die Nothilfe in Ostafrika bekommen. Einen starken Rückgang verzeichnete die Diakonie Katastrophenhilfe 2017 indes bei den Einnahmen aus öffentlichen Zuwendungen von der Bundesregierung, der Europäischen Union und den Vereinten Nationen. Diese lagen demnach mit rund 17 Millionen Euro mehr als 40 Prozent niedriger als im Jahr zuvor. epd/nd