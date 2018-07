New York. Barbie-Hersteller Mattel streicht 2200 Stellen weltweit und verkauft seine Werke in Mexiko. Das Unternehmen will in den kommenden zwei Jahren insgesamt 650 Millionen Dollar (555 Millionen Euro) einsparen, wie Mattel am Mittwoch mitteilte. Der Verlust stieg von rund 56 Millionen Dollar im zweiten Quartal 2017 auf mittlerweile 241 Millionen Dollar. Bei Mattel - auch Hersteller der Marken Hot Wheels und Fisher Price - arbeiteten Ende 2017 rund 35 000 Menschen. AFP/nd