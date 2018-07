Erneut Kundgebung für Obdachlose

Lesedauer: 1 Min.

Bei uns droht die ABOkalypse! Wir brauchen zahlende Digitalleser/innen. Unterstütze uns und überlasse die Informationsflanke nicht den Rechten! Mach mit! Dein freiwilliger, regelmäßiger Beitrag: 2,50 € 5 € 10 € anderer Betrag Wir setzen ab sofort noch stärker auf die Einsicht der Leser*innen, dass linker Journalismus auch im Internet nicht gratis zu haben ist – mit unserer »sanften« nd-Zahlschranke. Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen. Sie können den zu zahlenden Betrag und die Laufzeit frei wählen - damit sichern Sie auch weiterhin linken Journalismus. Aber: Für die Nutzung von ndPlus und E-Paper benötigen Sie ein reguläres Digitalabo. Was soll das sein Ich bin schon Abonnent Login Username Passwort Passwort vergessen? Ich zahle freiwillig Per Überweisung: Stichwort: nd-paywall Berliner Bank

IBAN: DE11 1007 0848 0525 9502 04

SWIFT-CODE (BIC): DEUTDEDB110 Per Paypal Betrag 0,75 EUR 1 EUR 5 EUR 50 EUR Per Sofortüberweisung Betrag 0,75 EUR 1 EUR 5 EUR 50 EUR Ich habe bezahlt.

Für Samstag ist erneut eine Kundgebung für wohnungs- und obdachlose Menschen geplant. Die linke Initiative »Niemand ist vergessen« ruft unter dem Motto »Stoppt die Hetze und Gewalt gegen Wohnungslose, Erwerbslose und Geringverdienende« um 14 Uhr zur Kundgebung vor dem Ringcenter 2, Frankfurter Allee 115, in Lichtenberg auf. Hintergrund des Protestes ist der Angriff auf zwei schlafende in Obdachlose, die ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zum vergangenen Montag am S-Bahnhof Schöneweide angezündet hatte. Die beiden Obdachlosen wurden bei der Feuerattacke schwer verletzt.

Während eines der Opfer weiter in einem künstlichen Koma liegt, konnte die Polizei inzwischen das andere anhören. Der 62-Jährige sei am Mittwoch vernommen worden, sagte ein Polizeisprecher. Über Ergebnisse der Anhörung wurde nichts mitgeteilt. Der Angreifer soll zwischen 40 und 60 Jahre alt sein. Es heißt, er habe ein weißes, verdrecktes T-Shirt getragen und eine Dreivierteilhose. Die Mordkommission ermittelt weiter. mkr