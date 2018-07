Istanbul. Die türkische Regierung erlaubt bestimmten Wehrpflichtigen erneut einen teilweisen Freikauf vom Militärdienst. Das Parlament in Ankara verabschiedete in der Nacht zum Donnerstag ein entsprechendes Gesetz, so die Agentur Anadolu. Männer, die am 1. Januar 1994 oder davor geboren wurden, sind demnach nach einer Zahlung von 15 000 Türkischen Lira (2600 Euro) und einer Grundausbildung von 21 Tagen vom regulären Dienst befreit. Normalerweise sind alle Männer ab 18 Jahren verpflichtet, einen Wehrdienst von 12 Monaten abzuleisten. Türken die seit mindestens drei Jahren im Ausland leben, werden laut Anadolu mit dem neuen Gesetz vom Militärdienst ausgenommen, wenn sie 2000 Euro zahlen und eine vom Verteidigungsministerium angebotene Fernausbildung ableisten. dpa/nd