»Scheppern« gegen die Aufwertung¶

Lesedauer: 1 Min.

Bei uns droht die ABOkalypse! Wir brauchen zahlende Digitalleser/innen. Unterstütze uns und überlasse die Informationsflanke nicht den Rechten! Mach mit! Dein freiwilliger, regelmäßiger Beitrag: 2,50 € 5 € 10 € anderer Betrag Wir setzen ab sofort noch stärker auf die Einsicht der Leser*innen, dass linker Journalismus auch im Internet nicht gratis zu haben ist – mit unserer »sanften« nd-Zahlschranke. Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen. Sie können den zu zahlenden Betrag und die Laufzeit frei wählen - damit sichern Sie auch weiterhin linken Journalismus. Aber: Für die Nutzung von ndPlus und E-Paper benötigen Sie ein reguläres Digitalabo. Was soll das sein Ich bin schon Abonnent Login Username Passwort Passwort vergessen? Ich zahle freiwillig Per Überweisung: Stichwort: nd-paywall Berliner Bank

IBAN: DE11 1007 0848 0525 9502 04

SWIFT-CODE (BIC): DEUTDEDB110 Per Paypal Betrag 0,75 EUR 1 EUR 5 EUR 50 EUR Per Sofortüberweisung Betrag 0,75 EUR 1 EUR 5 EUR 50 EUR Ich habe bezahlt.

Am heutigen Freitag lädt die CG-Gruppe des Multimillionärs Christoph Gröner zur »feierlichen Grundsteinlegung« in der Rigaer Straße in Friedrichshain ein. Das Immobilienunternehmen will ein neues Gebäude mit »einer Mischung aus anspruchsvollen Mietwohnungen und szene-typischer Kunst-, Kultur- und Arbeitswelt« errichten. Im eher für seine links-alternativen Hausprojekte bekannten Kiez regt sich dagegen Widerstand.

Die »Aktionsgruppe Rigaer 71-73« ruft dazu auf, die Grundsteinlegung durch »Scheppern« zu stören. Damit meinen die Aktivist*innen das Schlagen mit Löffeln auf Töpfe oder andere Gegenstände. Ziel sei es, die Veranstaltung durch Lärm zu stören. Ihre Aktion begründen die Aktiven damit, dass das CG-Projekt teil der Aufwertung des Kiezes sei, die dafür sorge das »Menschen mit wenig einkommen ihre Wohnungen verlieren«.

Die CG-Gruppe zeigt sich davon unbeeindruckt. Eine Grundsteinlegung sei eine völlig normale Angelegenheit, hieß es auf Anfrage des »nd«. bkr