Der Stern von US-Präsident Donald Trump auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood ist mit einer Spitzhacke bis zur Unleserlichkeit zerstört worden. Ein 24-jähriger Verdächtiger wurde wegen Vandalismus festgenommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann stellte sich selbst, das Tatmotiv war zunächst unklar. Augenzeugen sagten, ein Mann habe eine Spitzhacke aus einem Gitarrenkasten genommen und auf den Stern eingeschlagen. Trumps Name auf dem Stern war nicht mehr zu sehen. Es war bereits das zweite Mal, dass der Stern des US-Präsidenten mit einer Hacke beschädigt wurde. Im Oktober 2016 hatte sich ein Mann als Bauarbeiter verkleidet und mit einem Vorschlaghammer auf den Stern eingeschlagen. AFP/nd