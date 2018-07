Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Khartum. Nach mehr als fünf Jahren Bürgerkrieg in Südsudan bewegen sich Regierung und Rebellen aufeinander zu. Präsident Salva Kiir und mehrere Oppositionsparteien unterzeichneten eine vorläufige Vereinbarung zur Teilung der Macht, wie der Sender Radio Tamazuj am Mittwochabend berichtete. Der frühere Vizepräsident und wichtigste Rebellenchef Riek Machar sei bei der Unterzeichnung in Sudans Hauptstadt Khartum präsent gewesen, meldete der britische Sender BBC.

Ob ein Friedensschluss gelingt, bleibt aber fraglich. Ähnliche Vereinbarungen in der Vergangenheit haben nicht zu einem Ende des Konflikts geführt. Die offizielle Unterzeichnung des neuen Abkommens soll am 5. August in Khartum stattfinden. epd/nd