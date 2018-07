Das Problem: Die Behörden wissen teilweise nicht, welches Kind zu welchen Eltern gehört. Auch sind in 460 Fällen die Eltern der Kinder schon abgeschoben worden, was die Zusammenführung »erschwert«. Nun sollen DNA-Tests helfen, die teilweise erst fünf Jahre alten Jungen und Mädchen mit ihren Eltern zu vereinen.

Es ist ein Skandal, der in moralischen Kategorien kaum zu fassen ist. In den USA verstreicht eine gerichtliche Frist zur Zusammenführung von Kindern und ihren Eltern, die die Behörden wegen des illegalen Grenzübertritts voneinander getrennt hatten, unerfüllt.

