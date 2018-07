Calau. Das Land Brandenburg will mehr Studien- und Ausbildungsplätze für die Finanzverwaltung schaffen. Das kündigte Finanzminister Christian Görke (Linkspartei) bei einem Besuch im Finanzamt Calau (Oberspreewald-Lausitz) an. Insgesamt wird die Gesamtzahl der Plätze zur Ausbildung von Finanzwirten von derzeit 90 auf 110 Plätze im kommenden Jahr erhöht. »Mit der verstärkten Ausbildung bieten wir jungen Menschen auch eine Perspektive im Land und dabei wie in Calau auch im ländlichen Raum«, erklärte Görke. Die neuen Beschäftigten sollen darüber hinaus gewährleisten, dass auch in Zukunft genügend Personal für die Finanzämter zur Verfügung stehen, damit die Bürger eine serviceorientierte Bearbeitung erhalten, hieß es. Aktuell arbeiten im Finanzamt Calau nach Angaben des Finanzministeriums 229 Beschäftigte. »Das sind 229 hoch spezialisierte Finanzbeamte und Tarifbeschäftigte, die beispielsweise als Betriebsprüfer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe, in der Grunderwerbsteuerstelle oder in der zentralen Lohnsteueraußenprüfung arbeiten«, sagte Görke. mkr